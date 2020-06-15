В мире уже более 8 млн случаев заражения коронавирусом

Общее число зараженных за время эпидемии коронавируса составило 8 млн 59 тыс. 420 человек. Такие данные приводит портал Worldometrics.

Вылечились от COVID-19 4 млн 165 тыс. 307 человек. Скончались 437 тыс. 12 пациентов. Всего сейчас насчитывается 3 млн 457 тыс. 101 активный случай заболевания, в тяжелом состоянии — 54 тыс. 576 человек.

Больше всего инфицированных в США — 2 млн 170 тыс. 933, на втором месте Бразилия (873 тыс. 963). Штаты также возглавляют список стран с наибольшим количеством жертв инфекции — 117 тыс. 960. Далее следуют Бразилия (43 тыс. 485) и Великобритания (41 тыс. 736).