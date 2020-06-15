Наиль Мехтиев, Мамед Эфендиев, отдел экономики 15 июня 2020, 23:22

Дефицит пресной воды давно приобрел глобальный характер. И чем дальше, тем эта проблема становится острее. Усиливающийся дефицит заставляет сегодня задумываться не только страны, традиционно страдающие от нехватки воды, но и многие другие, которые ранее на это не жаловались. И каждая страна ищет свои пути решения этой жизненно важной проблемы. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе недавней видеоконференции с президентом Азиатского Банка Реконструкции и Развития Масацугу Асакавой назвал проблему обеспечения населения качественной питьевой водой приоритетной для страны.

В Азербайджане не хватает воды? Азербайджанские ученые также бьют тревогу. Запасы пресной воды стремительно сокращаются, и если не принять срочные меры, страна столкнется с большими трудностями. За дефицитом воды последует дефицит продовольствия, разорение фермерских хозяйств. И, как следствие, возникнут не только экономические, но и демографические, социальные и даже политические проблемы. Кроме того, имеющиеся водные ресурсы сильно загрязняются, а некачественная питьевая вода приводит к распространению тяжелых болезней, подрывает здоровье людей.

Проблемы с водой аранские зоны испытывали исторически, но в последнее время и в предгорных и даже горных районах стали все больше говорить о нехватке воды. Так что же происходит с водой, куда она уходит? Многие во всем обвиняют население, мол, оно расточительно использует воду. И они правы. В расточительности можно обвинять не только жителей Азербайджана, но буквально все население планеты. Как бы экономно не потребляли воду, всегда можно найти и более эффективные методы. Поэтому наряду с призывами к экономии необходимо искать и другие пути решения данной проблемы. По данным общемировой статистики, на бытовые нужды уходит всего 10 % потребляемой пресной воды. Еще 20 % забирает промышленность, а больше всего, а именно 70 % потребляемой воды, расходуется в сельском хозяйстве. И, знаете, каждый процент в данном случае надо оценить должным образом, ведь речь идет о миллионах кубометров приносящей жизнь воды. Не случайно сегодня тысячи ученых во всем мире, в том числе и в Азербайджане, озабочены поиском наиболее рациональных путей решения проблемы острой нехватки питьевой воды. Их в основном пять. Это перевод промышленности на полностью замкнутый цикл водопользования, о чем мы говорим с советских времен, но никак не можем осуществить в должных масштабах. Не смогли получить в Азербайджане широкое внедрение и современные технологии получения пресной воды, хотя это могло бы дать немалый эффект. Можно ограничить аграрную сферу с посевами культур, нуждающихся в большом количестве воды, но как, скажем, обойтись без риса. Ведется и поиск новых источников пресной воды, но это становится все труднее и дороже. Много имеется резервов для экономного использования пресной воды и у коммунальных служб, которые все больше используют для этой цели счетчики, принуждая нас бережно расходовать воду. А не взять ли ее из воздуха? На земле, как уже отмечено, новых источников воды нет. А температура на нашей планете повышается с каждым годом. Тут уж мы не можем ждать милости от природы. Многие страны не имеют выхода и к мировому океану. Откуда же тогда ее взять, не из воздуха ли, ведь больше неоткуда. К тому же в атмосфере, как известно из школьного курса физики, находится столько же воды, сколько во всех реках и озерах мира. Парадоксально, но факт, что самый крупный источник пресной воды сосредоточен как раз в атмосфере, и он сегодня почти не используется. Хотя возможность использования этой воды позволит не только обеспечить каждого человека на Земле доступом к питьевой воде, но и буквально превратить пустыни в оазисы. В принципе, технология получения пресной воды из воздуха не нова, ею пользовались и тысячу лет тому назад. Например, на холмах сооружали горки из речных камней. Проходящий между камнями горячий воздух при соприкосновении с холодными камнями отдавал им влагу. Ночью камни остывали, а днем обдувались горячим воздухом. Из-за разности температур влага конденсировалась на холодных камнях и стекала вниз, откуда по керамическим трубам поступала людям. Речные камни имеют гладкую поверхность и вода по ним легко скатывается вниз.

Такая установка, собранная из гладких речных камней, может свободно давать в сутки 100 литров пресной воды. При этом качество воды, получаемой таким способом, весьма высокое. В ней практически нет микроорганизмов, а токсичных металлов по сравнению с требованиями санитарных служб на два-три порядка меньше. Такие древние сооружения и ныне можно встретить в Крыму, да и в других странах с жарким климатом. Вода из воздуха – сколько она стоит? Любая идея, как известно, упирается во многом в ее финансовую стоимость. Вот и возникает естественный вопрос: а не дорого ли обходится вода, которую можно получить из воздуха? Но, как показывают многочисленные экономические оценки, сегодня вода, получаемая из атмосферы, может стать как раз намного дешевле, чем полученная иными способами. К тому же такие рукотворные родники рекомендуется строить на холмах, в местах с высокой влажностью, вблизи моря, одним словом там, где часто дуют ветры и много Солнца. А наш Апшерон, со своими холмами и ветрами, является идеальным местом для таких родников.

К тому же развитие науки и внедрение новых технологий позволяют и здесь добиться значительного повышения эффективности. Так, если внутри такого каменного холма между камнями умело установить холодильный агрегат, скажем, от бытового холодильника, такой усовершенствованный родник мог бы давать не менее тонны чистейшей воды в сутки. Кстати, такой эффект мы часто и сами наблюдаем, когда при работе бытовых кондиционеров из них буквально начинает литься вода. А что касается электропитания для работы такого холодильного агрегата, расположенного среди камней, то ее можно получать от ветрогенератора и солнечных панелей, установленных рядом. Не протянешь же ведь ЛЭП к каждому холму.

Вот такие, примитивные на первый взгляд, сооружения могли бы удовлетворить потребности небольших сел и поселков, которых у нас немало, в пресной воде. К тому же они эффективны именно в тех регионах, которые более других испытывают недостатки в пресной воде. Но вместо этого сюда тянут многокилометровые трубы из ближайших рек, бурят глубокие артезианские скважины, устанавливают дорогие водоочистительные и опреснительные установки… И совсем при этом позабыли наше недавнее прошлое, которое и сегодня успешно применяется в некоторых регионах. Кяхризы Любителям истории хорошо известно, что в древности на всем протяжении Великого Шелкового пути на расстоянии 15 – 20 км друг от друга были построены колодцы особой конструкции - кяхризы. В каждом из них всегда имелась чистейшая прохладная вода в количествах, достаточных, чтобы напоить караван из 80-100 верблюдов. Не говоря уже о сопровождающих каждый караван десятках купцов, стражей и пр. Это позволяло караванщикам брать больше товаров, не нагружая верблюдов еще и большими запасами воды.

Летом в пустыне песок днем нагревается до 60 градусов, по апшеронскому песку тоже пешком не пойдешь. Но если снять верхний раскаленный слой песка, то на глубине уже 20 см он уже сырой и насыщен влагой. Кстати, военных учат этой хитрости, чтобы они могли добывать воду в пустыне.

По такому же принципу работают кяхризы. Стены кяхриза, наполовину закопанные в песок и будучи всегда холодными, отбирают у горячего воздуха влагу, которая собирается в бассейне в середине. Запасаемая в колодцах вода «добывалась» непосредственно из атмосферного воздуха. Для этого в кяхризах использовался известный по физике вихревой эффект. Вода была всегда холодная, даже когда снаружи стояла порой невыносимая жара. Вода, протекая между камнями, обогащалась полезными минералами, которые остро необходимы человеку в жаркой пустыне.

Это кажется невероятным, но древние инженеры использовали вихревой эффект при постройке колодцев. Сама конструкция снаружи напоминала небольшой шатер или туннель, выполненный из камня, и имела несколько отверстий. Чтобы добраться до воды, приходилось спускаться вниз по лестнице. Благодаря специальной конструкции крыши и боковым отверстиям через колодец постоянно циркулировал пустынный воздух, объемы которого, по оценкам специалистов, достигали нескольких тысяч кубометров в сутки. На территории Азербайджана и сегодня можно встретить старые постройки кяхризов. Наибольший эффект кяхризы дают при резких перепадах дневных и ночных температур, по этой причине они наиболее распространены в Нахчыване. Вода для орошения – тоже из воздуха И, что имеет немаловажное значение, использовать этот метод можно не только для получения питьевой воды, но и в сельском хозяйстве. Азербайджанским земледельцам хорошо известно, что поливное земледелие постепенно приводит к засолению почвы, в результате она теряет плодородность и становится непригодной для выращивания на ней полезных культур. Речная вода, впрочем как и грунтовые воды, которые используются для орошения, содержит соли, которые остаются в почве после ее испарения. А с годами этих солей становится так много, что земля теряет привлекательность для фермеров. Так что же, для орошения нужна дистиллированная вода, да и где ее столько взять? Выход прост. Опять же из воздуха! На рисунке внизу приведена схема одного из таких методов. Труба с отверстиями закапывается в почву на глубину 10 – 15 см. На одной стороне трубы (на рисунке слева) имеется воздухозаборник, на другом конце трубы расположена вытяжка, представляющая из себя металлическую бочку, окрашенную в черный цвет с выходной трубой. Бочка под солнцем нагревается, создавая тягу. В результате воздух, затягиваясь в трубу, будет отдавать ей свою влагу, которая через отверстия будет поступать в почву.

Кто-то может махнуть рукой на все это. Мол, зачем огород городить, когда стоит открыть вентиль и вода льется без отказа в любое время и в любом объеме. Да, простые сооружения действительно не могут удовлетворить растущих спросов на воду. Но ведь без особого труда можно добиться заметного повышения КПД перечисленных устройств. И без всяких там холодильников или другой дорогостоящей техники. Этого можно добиться, к примеру, путем использования современных композиционных материалов, повышающих отдачу воды. И, наконец, эти проекты являются экологически чистыми, в которых используются природоподобные технологии. Сегодня повсюду говорят о необходимости расширения возобновляемой энергетики с целью обеспечения экологической безопасности. Так, почему бы не взяться за использование новых источников возобновляемого водообеспечения. Ведь при этом не только исключается использование любого традиционного вида энергии, но и экономится вода, в том числе и подземная. А вода под нами О подземной воде хочется сказать особо, она течет под нами в больших объемах, доставляя сегодня одни только хлопоты. Ходят много легенд, да и пожилые бакинцы рассказывают о том, что буквально под нами центр города в направлении моря пересекает не одна подземная река. А сколько здесь заброшенных колодцев, которые столетиями обеспечивали горожан необходимой для проживания водой. К сожалению, нет карт (во всяком случае, доступных) с указанием на них рек и засыпанных в лучшем случае мусором колодцев. Думается, это вызвало бы немалый интерес как горожан, так и туристов. Зато имеются статистические данные о том, что в 20% бакинских домов подвалы затоплены водой, поднявшиеся грунтовые воды грозят вызвать оползни. А в метро приходится непрерывно откачивать воду. И при этом все говорят о недостатке воды. А если призадуматься, получается совсем иная картина - люди часто страдают скорее от избытка воды, чем от ее недостатка. Просто надо изменить отношение к ней. Вспомним, как часто в метро можно отчетливо слышать журчание текущей воды. Да только вот здесь она приводит к повышенной влажности, а следовательно, к преждевременной порче оборудования и перерасходу электроэнергии, необходимой для откачки электронасосами воды. И вот что странно, ее откачивают в канализацию, хотя можно было бы поливать как минимум ближайшие парки, скверы, улицы, площади. Может, для этого ее нужно немного и очистить, но эта вода могла бы принести большую пользу, сэкономив значительные объемы питьевой воды, которую до сих пор используют для полива. И вместо того, чтобы решать эти проблемы, руководство метрополитена пытается компенсировать потери путем повышения платы за проезд. Кроме того, темные и влажные туннели метро со спертым воздухом являются идеальным местом для распространения опасных болезней, в том числе и коронавируса. А ведь предки наши ценили эту воду. На одной из старых бакинских улиц, которую раньше называли Колодезной (ныне улица Леопольда и Мстислава Ростороповичей), было всего 11 колодцев, прорытых в скалистых породах. И хотя во многих дворах тоже были колодцы, вода в них была похуже. Право на продажу населению этой воды было предоставлено только Миронову. А по другой улице - Водовозной, - на которой начинался водный путь, вода в телегах с бочками развозилась по домам. Все это было до постройки Шолларского водопровода. Впоследствии колодцы были замурованы, но вода никуда не исчезла.