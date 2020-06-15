США отказались от «лекарства Трампа» от коронавируса

Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов США отозвало разрешение на поставку в больницы препаратов Гидроксихлорохин и Хлорохин для лечения пациентов с коронавирусом COVID-19.

Как сообщает «Коммерсант», в ведомстве отметили, что рекомендованная ранее схема применения препаратов «едва ли может иметь антивирусное действие».

«В свете продолжающихся серьезных сердечных побочных эффектов и других серьезных последствий известные и потенциальные преимущества Хлорохина и Гидроксихлорохина больше не перевешивают известные и потенциальные риски для разрешенного использования»,— сообщили в управлении.

Разрешение на применение лекарства управление выдало в конце марта. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что сам регулярно принимает Гидроксихлорохин для профилактики.