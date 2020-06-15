В Тбилиси крупный пожар на фруктово-вещевом рынке видео
В Тбилиси в районе Варкетили горит фруктово-вещевой рынок, на место пожара прибыли 13 пожарно-спасательных групп. По информации Службы управления чрезвычайными ситуации МВД, горят несколько магазинов, передает Sputnik Грузия.
Территория рынка оцеплена. О причинах пожара и жертвах не сообщается. Владельцы торговых лавок пытаются спасти свой товар от огня. Ситуацию осложняет то, что рядом с местом возгорания находится бензоколонка. Недалеко от места пожара расположена станция метро "Варкетили".