В Италии самое низкое число жертв COVID-19 с начала марта

В Италии за сутки от коронавируса умерло рекордно мало людей, начиная со 2 марта — в стране зафиксировано 26 летальных исходов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную службу гражданской обороны.

Общее число смертей, причиной которых называют вызванную инфекцией болезнь COVID-19, достигло 34 371. Также сообщается, что за сутки в Италии зафиксировали 303 случая заражения. Всего за время эпидемии в стране выявили 237 тысяч зараженных коронавирусом, число выздоровевших составляет 177 тысяч человек.