Вооруженные силы Турции уже более года успешно применяют дроны-камикадзе отечественного производства. Беспилотники разработки компании STM производятся серийно на территории промышленного технопарка Ostim, передает «Анадолу».

На территории технопарка производятся три модификации «автономных дронов» Togan, Alpagu и Kargu. Специалисты STM тщательно тестируют каждый дрон, постоянно совершенствуя с учетом информации, получаемой от военных, которые применяют беспилотники.

Беспилотник Kargu может работать в автономном режиме, а также в режимме «стаи», то есть когда более 20 беспилотников-камикадзе могут скоординированно выполнять одну и ту же миссию.

Интерес к турецким беспилотникам-камикадзе уже проявили в трех странах, с которыми ведутся переговоры по экспорту продукции.