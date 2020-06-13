ВОЗ: из-за COVID-19 в мире стали забывать о гриппе
В мире на фоне пандемии коронавируса COVID-19 снизилась интенсивность мониторинга случаев заболевания гриппом, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
"Отслеживание заболеваемости гриппом либо приостановилось, либо падает во многих странах, произошло резкое сокращение обмена информацией о гриппе из-за пандемии COVID-19", - сказал Гебрейесус в ходе брифинга ВОЗ, сообщает Интерфакс.
По его словам, такая ситуация наблюдается из-за перегруженности лабораторий работой, связанной с пандемией, и переквалификацией персонала для борьбы именно с коронавирусом Также борьбе против гриппа мешают действующие из-за COVID-19 ограничения в работе транспорта. "По сравнению с прошлыми тремя годами, мы наблюдаем сильный спад в масштабах тестирования на грипп во всем мире", - добавил он.