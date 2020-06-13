В Хачмазе водитель сбил пешеходов и скрылся с места происшествия: есть жертвы

В Хачмазе произошло дорожно-транспортное происшествие, которое привело к гибели и ранению пешеходов.

Как сообщает Report, неизвестный автомобиль сбил жителя Хачмаза Сеидалиева Нурмухаммеда Сабир оглу (1961 г.р.)  и жителя Баку Шахбазова Ибрагима Ариф оглу (1969 г.р.), когда те хотели перейти дорогу.

В результате Н.Сеидалиев скончался на месте ДТП, а Шахбазов был доставлен в Хачмазскую центральную районную больницу.

Водитель скрылся с места происшествия.

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