В Хачмазе водитель сбил пешеходов и скрылся с места происшествия: есть жертвы
В Хачмазе произошло дорожно-транспортное происшествие, которое привело к гибели и ранению пешеходов.
Как сообщает Report, неизвестный автомобиль сбил жителя Хачмаза Сеидалиева Нурмухаммеда Сабир оглу (1961 г.р.) и жителя Баку Шахбазова Ибрагима Ариф оглу (1969 г.р.), когда те хотели перейти дорогу.
В результате Н.Сеидалиев скончался на месте ДТП, а Шахбазов был доставлен в Хачмазскую центральную районную больницу.
Водитель скрылся с места происшествия.