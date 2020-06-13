Король Иордании Абдалла II не принимает телефонные звонки от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает MIGnews со ссылкой на информагентство Ma'an.

Кроме того, иорданское руководство не контактирует с министром обороны Бени Ганцем и отказывается назначать дату встречи, чтобы обсудить планы Израиля.

Отмечается, что Хашимитское королевство возмущено планами Израиля распространить суверенитет над Иорданской долиной, что и послужило причиной игнорирования главы израильского правительства и министра обороны.

Иордания и Египет являются единственными двумя арабскими государствами, которые имеют официальные мирные договоры и дипломатические отношения с еврейским государством.