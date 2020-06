Книгу экс-советника Трампа могут запретить в США

Администрация США предпримет в ближайшие дни попытку через суд не допустить публикации в ее нынешнем виде книги бывшего помощника президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir). Об этом сообщила телекомпания ABC со ссылкой на собственные источники.