Книгу экс-советника Трампа могут запретить в США

Администрация США предпримет в ближайшие дни попытку через суд не допустить публикации в ее нынешнем виде книги бывшего помощника президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir). Об этом сообщила телекомпания ABC со ссылкой на собственные источники.

По их сведениям, администрация Трампа направит в федеральный суд ходатайство о том, чтобы не публиковать эти воспоминания в их нынешнем виде. С точки зрения Белого дома, в подготовленной к изданию версии книги все еще много секретных данных, не предназначенных для широкой публики. Соответственно, администрация будет настаивать на внесении должных изменений в мемуары, после чего их можно публиковать.

Книга Болтона должна была выйти в свет в марте, однако ее публикация была отложена до мая. В конце апреля стало известно, что она перенесена на 23 июня.

Трамп отправил Джона Болтона в отставку в сентябре прошлого года. Американский лидер заявил, что тот совершал серьезные ошибки.