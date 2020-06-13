Американский производитель сланцевых нефти и газа Extraction Oil & Gas объявил о банкротстве, став очередной жертвой обвала цен на нефть. Компания обратилась в суд, чтобы начать процедуру банкротства в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротствах США, не сумев выплатить в срок проценты по долгу, сообщает Интерфакс.

Extraction - вторая крупная сланцевая компания США, объявившая о банкротстве после мартовского обвала нефтяного рынка. В начале апреля о банкротстве объявила Whiting Petroleum, одна из крупнейших компаний, проводящих операции по гидроразрыву пласта.

Финансовое положение Extraction существенно ухудшилось, когда ее денежный поток упал на фоне обвала цен на нефть и кредиторы компании сократили кредитные линии. В мае она предупредила инвесторов, что, вероятно, не сможет сохраниться в своей нынешней форме, пишет газета Financial Times.

Extraction была основана в 2012 году, а в 2016 году провела IPO, которое на тот момент стало крупнейшим после обвала цен на нефть в 2014 году. Капитализация компании после IPO достигала $4 млрд, однако в настоящее время чуть более $88 млн.

Среди американских нефтекомпаний, заявивших о возможности скорого банкротства за последнее время, - California Resources Corp., а также Chesapeake Energy.