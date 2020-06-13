В WhatsApp появились денежные переводы

Популярный мессенджер WhatsApp, который принадлежит соцсети Facebook, объявил о запуске электронных платежей. Функция уже доступна жителям Бразилии, а вскоре она появится и в других странах мира. Об этом заявил основатель и глава Facebook Марк Цукерберг.

«Сегодня мы начинаем запускать платежи для пользователей WhatsApp в Бразилии. Мы делаем так, что отправлять и получать денежные средства становится так же просто, как обмениваться фотографиями. Мы также открываем доступ малому бизнесу к осуществлению продаж прямо в WhatsApp», — заявил Цукерберг.

Сервис будет работать на основе сервиса онлайн-платежей Facebook Pay. Партнерами Facebook выступают бразильские финансовые организации Banco do Brasil, Nubank, Sicredi, а также крупнейший бразильский оператор платежных систем Cielo.