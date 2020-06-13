Ученые доказали способность коронавируса поражать мозг

Коронавирус может поразить клетки человеческого мозга и развиваться внутри них. К такому выводу пришли ученые из Университета Джонса Хопкинса, который ведет статистику заражений коронавирусом в мире, пишет Financial Times.

Согласно информации, токсиколог Томас Хартунг вместе с коллегами проводил исследование на мини-мозге, выращенном из стволовых клеток. В него добавили небольшие частицы SARS-CoV-2, вызывающего коронавирусную инфекцию. В результате нейроны мини-мозга оказались инфицированы через белок АПФ2. Для человека этот фермент является рецептором и точкой входа в клетку некоторых коронавирусов. После заражения вирус размножился в нейронах: за три дня количество инфицированных клеток выросло минимум в 10 раз, пишет Forbes.

«Очень важно знать, что вирус может непосредственно воздействовать на наш самый ценный орган», — сказал профессор Хартунг. До сих пор неясно, как много пациентов с коронавирусом столкнулись с этим, добавил он.

Результаты исследования можно соотнести с сообщениями о неврологических симптомах у пациентов с коронавирусом, которые проявлялись, в том числе во время первоначальной вспышки в Ухане, отмечает Financial Times. Более трети зараженных, которые были госпитализированы в этом китайском городе, имели неврологические симптомы, включая головокружение, головную боль и судороги, отмечает газета.

Однако прежде было неизвестно, воздействует ли вирус на мозг и нервные клетки напрямую или такие симптомы являются вторичными и вызваны повреждением иммунной и сердечно-сосудистой систем пациентов.

Исследование имеет существенное значение для поисков способов лечения коронавируса, пишет FT.