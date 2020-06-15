Пхеньян собрался ввести войска в демилитаризованную зону

КНДР заявила о намерении вернуть свои воинские подразделения в районы, из которых войска были выведены по межкорейским соглашениям. Об этом говорится в заявлении Генштаба Корейской народной армии (КНА), текст которого опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи.

Отмечается, что КНА изучает "план действий для принятия мер по возвращению армейских подразделений в зоны, которые были демилитаризованы по соглашениям между Севером и Югом, чтобы превратить линию фронта в крепость и дальше усиливать бдительность против Юга".

13 июня первый заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон заявила, что Пхеньян готовит ответ на отправку агитационных листовок. Власти КНДР также предупредили Южную Корею о готовящемся военном возмездии.