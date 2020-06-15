Эйнулла Фатуллаев 03:40

В соцсетях продолжается трансляция экстравагантных сюжетов с заседания кухонного Ревкома Али Керимли – плюшевого протестного движения, сжатого в узком квадрате домашних посиделок. На последнем заседании буревестники революции обсуждают ситуацию на мировом нефтяном рынке. Гюльтекин Гаджибейли – в йаповском девичестве Гаджиева, объявляет участникам заседания: «Господи, радость-то какая! Я хочу всех вас поздравить с ошеломляющей новостью! Цена на нефть рухнула до 14 долларов». На бесноватых лицах оппозиционеров появляется странная вульгарная самодовольная ухмылка. Будто оппозиционерам сообщили о многомиллионном митинге на забытой площади революции имени Ленина. Или о реинкарнации забытого героя утопического прошлого Эльчибея. Однако, наша Инесса Арманд – матерь увядшей азербайджанская революционной весны, в свойственном себе пошлом, непристойном тоне продолжает вещать о нефтяном проклятье: «Я жду поздравлений от Джамиля Гасанлы! Нашего незабвенного зицпредседателя! (председатель-то формальный, все знают, что Ревкомом управляет Керимли). С нефтью покончено». Джамиль Гасанлы – провинциальный историк с ужасающим канцеляритом, в столь же пошлом и непристойном тоне поддерживает брезгливо-саркастический тон подурневшей от хождения по мукам в оппозиции госпожи Гаджиевой: «Позвольте! Рановато с поздравлениями. Я тебя поздравлю после того, как нефть опустится до дна. Это еще не дно». Глубокая мысль профессора вызывает восторг его визави. «Скользит она, хрупкая», - пытается сострить Ганимат Захид… Спрашивается – почему же кризис на мировом нефтяном рынке вызывает восторг оппозиции?! Что за радость несусветная?

Все очень банально, и просто до примитивности. Почему-то оппозиция внушила себе, что мировые цены на нефть предопределяют политическую стабильность в Азербайджане. И уменьшение нефтяных доходов может создать проблемы с трансфертами из стабилизационного фонда в бюджет, что обусловит социальную напряженность в стране. Чем хуже стране, тем лучше оппозиции. Ревком рассчитывает таким образом расширить движение протеста и вызвать политические волнения в Азербайджане. Демонстрация открытой враждебной позиции в отношении всей страны. Безусловно, такая враждебность, при которой все средства оправдывают единственную и порочную цель – свержение неугодной власти, не делает чести оппозиционному стану. Хотя о какой чести мы говорим?! Как там пел великий бард – «досадно мне, что слово честь забыто». В пошлых рядах непристойных людей с вульгарными лицами давно забыто слово честь. Однако, давайте рассмотрим соотношение надежд оппозиции с ролью падшей нефти и ее влияния на системную стабильность и позиции власть предержащих с точки зрения политического прагматизма. Допустим, цена азербайджанской нефти упадет до уровня техасской в период кульминации коронарежима. Допустим, у Азербайджана возникнут проблемы с доходами. Допустим, начнут расходовать валютные резервы страны. Допустим, мы получим экономику с отрицательным платежным балансом и дефицитом бюджета, и влезем в долги… Неужели, оппозиция рассчитывает с помощью этого инструментария – объективных и естественных проблем добиться всеобщего восстания и осуществления госпереворота?! Если исходить из этой концепции оппозиции, то алиевская власть должна была смениться еще в 2003 году. При цене на нефть в 28 долларов, к тому же минимальном госбюджете и многочисленными социальными проблемами в стране, азербайджанская оппозиция, обладая системной институциональной политической силой, внешнеполитической поддержкой и финансовыми ресурсами, в день решающей политической схватки сумела вывести на улицы не более 5 тысяч человек. Такой же политический крах постиг нацдеков (включая Али Керимли с его Народным Фронтом, который переметнулся от властей к оппозиции) и в период кульминации на пике популяризации оранжевой постсоветской перманентной революции в 2005 году. Напомню, это были времена задолго до наступления эпохи большой нефти и стратегических доходов государства. Как показал, ранний период конфронтации оппозиции с алиевской властью, социальные проблемы и даже экономические неурядицы не означают трансформации социального недовольства отдельных групп и даже классов в политическое протестное движение. Чуть позже, зимой 2007 года оппозиция попыталась воспользоваться социальными проблемами в стране, паразитируя на повышении цен на коммунальные услуги. «Мусават» попытался провести серию акций в знак протеста повышения цен на газ и воду. Опять провал. На окраине города – Украинском проспекте (словно символизируя наступления украинской поры) «Мусават» собрал под своими потертыми ветхими знаменами жалкую горстку сторонников. Народ снова не вышел.