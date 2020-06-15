Пхеньян подтвердил уничтожение офиса связи с Южной Кореей обновлено
Межкорейский офис связи полностью разрушен. Данную информацию подтвердило сегодня Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«КНДР… полностью уничтожила совместное отделение связи между севером и югом в промышленной зоне Кэсон», — говорится в сообщении. В ЦТАК отметили, что взрыв произошел в 14:50 по местному времени.
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В северокорейском городе Кэсон возле границы с Южной Кореей раздался взрыв, сообщает во вторник, 16 июня, южнокорейское агентство «Рёнхап».
Источники отмечают, что в Кэсоне виден дым в районе индустриального комплекса. По данным от министерства объединения Кореи, власти Северной Кореи взорвали офис межкорейской связи.
Это произошло вскоре после новости о планах КНДР ввести войска в демилитаризованные приграничные области: власти Северной Кореи вознамерились укрепить границу с южными соседями. Об этом стало известно ранее 16 июня.
9 июня Северная Корея выключила все линии связи с Сеулом. Незадолго до этого появилось распоряжение Пхеньяна об окончательном прекращении общения по всем каналам, включая военных и специальную линию между высшим руководством двух стран.