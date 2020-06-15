Межкорейский офис связи полностью разрушен. Данную информацию подтвердило сегодня Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«КНДР… полностью уничтожила совместное отделение связи между севером и югом в промышленной зоне Кэсон», — говорится в сообщении. В ЦТАК отметили, что взрыв произошел в 14:50 по местному времени.

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В северокорейском городе Кэсон возле границы с Южной Кореей раздался взрыв, сообщает во вторник, 16 июня, южнокорейское агентство «Рёнхап».