Цены на нефть продолжают расти: трейдеры оценивают сигналы снижения добычи нефти, а также перспективы восстановления спроса на фоне постепенного снятия карантинных ограничений.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $40,57 за баррель, это на $0,85 (2,14%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялись в цене на $0,73 (1,97%) - до $37,85 за баррель.