Нефть продолжает расти: Brent - выше $40 обновлено
Цены на нефть продолжают расти: трейдеры оценивают сигналы снижения добычи нефти, а также перспективы восстановления спроса на фоне постепенного снятия карантинных ограничений.
Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $40,57 за баррель, это на $0,85 (2,14%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялись в цене на $0,73 (1,97%) - до $37,85 за баррель.
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Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов слегка повышаются, но в целом стабильны после подъема по итогам предыдущей сессии.
По состоянию на утро 16 июня августовские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent подорожали на $0,03 к предыдущему закрытию до $39,75 за баррель, июльские фьючерсы на западно-техасский сорт WTI — на $0,01 до $37,13 за баррель.