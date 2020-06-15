Супругу Зеленского госпитализировали

Cупругу президента Украины Владимира Зеленского Елену, у которой ранее выявили коронавирусную инфекцию, госпитализировали. Как сообщает РИА новости, об этом заявили в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что в настоящее время ее состояние стабильное. Врачи диагностировали у нее двустороннюю полисегментарную пневмонию средней степени тяжести.

У самого президента и их детей тесты на коронавирус показали отрицательный результат.

Ранее в офисе президента Украина была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции.