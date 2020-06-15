Коронавирус проник и в Милли Меджлис
Среди сотрудников Милли Меджлиса постоянно проводятся тесты на наличие у них коронавирусной инфекции, сообщает Trend.
Согласно информации, в результате очередных тестов у двоих сотрудников парламента тест на наличие COVİD 19 оказался положительным.
Этих сотрудников парламента немедленно поместили под врачебный контроль, а общавшихся с ними их коллег поместили на карантин. Самочувствие сотрудников Милли Меджлиса, у которых выявлен коронавирус, хорошее. У них не наблюдается температура и другие симптомы коронавируса.