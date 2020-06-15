AZAL обратился к пассажирам рейсов Баку-Стамбул

Со списком лабораторий, аккредитованных Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), можно ознакомиться ниже:

Пассажиры, вылетающие из Баку в Стамбул 17 и 18 июня, в обязательном порядке должны сдать до полета тест на коронавирусную инфекцию (COVID-19).

- Лаборатория İnci, проспект Бюльбюля, 40. Контактный номер: +994 51 229 49 80

- Клиника Referans, улица Мирзабала Мамедзаде. Контактный номер: +994 70 653 00 33

- Memorial Klinik, проспект Гара Гараева, 38a. Контактный номер: +994 12 520 30 40.

Согласно правилам, справка о прохождении теста на коронавирус должна быть выдана не более чем за 48 часов до вылета. Попасть на борт самолета пассажир сможет только после предъявления справки о прохождении теста с отрицательным результатом.

Рейс Баку-Стамбул будет обслуживаться через первый терминал (Terminal 1).

Напомним, что 17 и 18 июня «Азербайджанские Авиалинии» выполнят два специальных рейса по маршруту Баку-Стамбул-Баку.

В каждом направлении на рейс будут приниматься по 150 пассажиров.