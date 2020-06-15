Икрам Нур, автор haqqin.az 12:07

Вооруженные силы Турции начали очередной этап операции «Орлиный коготь» на севере Ирака против Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической организацией. Что известно о происходящем к этому часу? За ночь с 14 на 15 июня, согласно отчету ведомства генерала Хулуси Акара, ВВС Турции поразили 81 объект Рабочей партии Курдистана на севере Ирака.

Основной район проведения операции — горный массив Кандил в районе ирако-иранской границе, Синджар, Зап, Авасин-Басьян и Хакурк. Цель операции — «обеспечение безопасности турецкого народа и государственной границы посредством нейтрализации РПК и других террористических организаций, устраивающих нападения на полицию и военные базы». «Орлиный коготь» проводится под общим руководством министра обороны Хулуси Акара. Непосредственное руководство по линиям подчиненности осуществляют начальник Генерального штаба Яшар Гюлер, командующие Сухопутными войсками Умит Дюндар, ВВС Турции Хасан Кючюкакйуз и ВМС Турции Аднан Озбал. Анкара подчеркивает, что антитеррористическая операция на севере Ирака проводится с минимальным ущербом для мирного населения на основании международного права на самооборону. Не забывая напоминать о 1800 погибших в Ираке и Сирии местных жителях в результате 513 инцидентов с участием боевиков из Рабочей партии Курдистана с 2015 года. Кроме того, по официальным сообщениям Анкары, начиная с 1984 по март 2020 года от рук РПК погибли 7 500 сотрудников сил безопасности Турции и 6 800 мирных жителей. К тому, что «Коготь орла» вновь вонзится в отряды РПК готовиться можно было уже с 9 июня, когда в Багдаде внезапно появился глава турецкой разведывательной службы (MIT) Хакан Фидан. Всего несколько часов этому одному из самых влиятельных лиц в окружении президента Турции Реджепа Эрдогана потребовалось для того, чтобы согласовать все острые вопросы предстоящей операции с иракским премьером аль-Казыми.

Это было достаточно несложно, если учитывать те тесные рабочие отношения, которые сложились у главы турецкой MIT с иракским премьером еще в те времена, когда аль-Казыми возглавлял Национальную разведывательную службу Ирака. Как говорится, «рыбак рыбака…» С высокой долей вероятности можно утверждать, что о предстоящей операции было поставлено в известность и местное американское командование. И не выглядит невероятным, что об «Орлином когте» Эрдоган сообщил лично Дональду Трампу в ходе состоявшегося у них 8 июня телефонном разговоре. Турецкая пропаганда великолепно отработала тезис о том, что движение «Антифа» - активно участвующее в массовых беспорядках в Америке, из-за чего Трамп даже склоняется к решению объявить его «внутренней террористической организацией» - ко всему прочему еще и сообщник всех убийств, совершенных Рабочей партией Курдистана (РПК), а также сирийскими Отрядами народной самообороны (YPG) и Партией «Демократический союз» (PYD). Насколько этот тезис справедлив и обоснован – к делу, в общем-то, не относится. Главное – в том, что как инструмент политики на обеспечение американской поддержки турецкой операции в северном Ираке он сработал, и Анкаре этого пока вполне достаточно. Обращает на себя внимание еще один момент – турецкие разведка и Генеральный штаб весьма тщательно обработали опыт предыдущих «когтей». И в этот раз сделали упор на то, чтобы при осуществлении операции минимизировать ущерб местного населения. Цели для точечных ударов были тщательно доразведаны, в чем, конечно, большая заслуга местной агентуры MIT и курирующих ее офицеров, вскрыты схроны боевиков, склады с запасами имущества, а потому сейчас турецкая авиация и беспилотники работают почти как на учениях, одна за другой спокойно расстреливая заранее обозначенные цели.

Вполне очевидно, что действия Анкары вызвали визги и вопли «фанбоев» РПК и лоббистов этой организации. В соцсетях они вновь вспомнили про периодически используемый хэштег #TurkeyIsBombingTheKurds («Турция бомбит курдов») и истошно призывают мировое сообщество «положить конец варварству». Некоторые иракские СМИ обвиняют Турцию в геноциде езидов, а целью операции называют недопущение возвращения беженцев на места проживания, хотя не исключают и другой версии – о том, что Анкара осуществляет таким образом «мягкую аннексию» севера Ирака. Как это обычно и бывает, начавшаяся операция обнажила некоторые деликатные подробности политики некоторых держав в регионе. Британское издание «Аль-Араб аль-Джадид» увязало начало кампании против РПК в Иракском Курдистане со всплывшими фактами финансирования «курдских террористов» Объединенными Арабскими Эмиратами. Выяснилось, что Абу-Даби уже несколько месяцев как обвиняют в финансировании «антитурецких групп» в Ираке. Власти Иракского Курдистана даже наложили запрет на любые денежные транзакции из ОАЭ на счета резидентов Иракского Курдистана на суммы свыше одной тысячи долларов.