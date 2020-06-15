Массовые задержания протестующих в Армении

Издание пишет, что сегодня в армянском парламенте проходит заседание, в ходе которого обсуждается вопрос о лишении главы фракции "Процветающая Армения" Гагика Царукяна депутатского мандата и о начале уголовного преследования в отношении него. Несколько десятков сторонников Царукяна собрались возле парламента Армении в знак поддержки своего лидера.

Полиция Армении задержала свыше 100 человек у здания парламента страны, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу армянского силового ведомства.

Сотрудники полиции потребовали от участников акции протеста разойтись, так как митинг не был санкционирован, однако многие не подчинились.

Как пишет Новости-Армения, среди задержанных чемпион Европы и бронзовый олимпийский призер борец Роман Амоян. Спортсмен не подчинился законным требования полицейских покинуть место собрания и оказал сопротивление.

Сторонники "Процветающей Армении" с утра начали перекрывать въезды в Ереван, в том числе используя грузовики и автобусы, а также улицы в самом городе, передает Интерфакс.

В начале июня Царукян потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства. После этого Служба национальной безопасности Армении объявила, что против депутата возбуждено уголовное дело о незаконном игорном бизнесе. Ущерб государству следствие оценило в более чем 29 млрд драмов (более $60 млн). Кроме того, СНБ заявила о раскрытии многочисленных случаев взяточничества в рядах партии "Процветающая Армения" во время парламентских выборов 2017 года.

Генпрокуратура Армении сообщила, что перед парламентскими выборами 2 апреля 2017 года Царукян с целью подкупа избирателей в обмен на обещание проголосовать на выборах за возглавляемую им партию создал и возглавил организованную группу и систему управления деньгами.

Царукян назвал возбуждение уголовного дела против него политическим преследованием. Его адвокат Эмин Хачатрян назвал дела фальсифицированными.

Никол Пашинян опубликовал в фейсбуке фотографию Царукяна и написал, что перед законом все равны. "Все случаи препятствования свободному волеизъявлению народа, все случаи коррупции, уклонения от выплаты налогов должны быть расследованы и получить правовую развязку", - отметил он.

14 июня Царукяна допрашивали. В этот день в Ереване были задержаны 252 участника акции в его поддержку.

У партии "Процветающая Армения" в парламенте 25 мест из 132, это вторая по численности фракция.