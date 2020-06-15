Ильхама Алиева пригласили совершить визит в Израиль

Президент Израиля Реувен Ривлин пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева совершить визит в Израиль в 2021 году по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, сообщает АзерТАдж.

«По случаю 30-летия дипломатических отношений между Азербайджаном и Израилем приглашаю Вас в 2021 году совершить исторический визит в Израиль, чтобы отметить эту веху в наших отношениях. В то же время я искренне надеюсь, что в ближайшее время в Израиле откроется посольство Азербайджана, что придаст импульс для укрепления и углубления наших отношений», - говорится в послании Ривлина президенту Ильхаму Алиеву, посвященном Дню Республики Азербайджан.

Президент Израиля отметил высокий уровень отношений между двумя странами, подчеркнув, что Азербайджан является «важным и близким партнером Израиля».