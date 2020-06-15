Чемпионат мира в Баку перенесен на май 2021 года

Международная федерация гимнастики (FIG) назвала новые сроки проведения чемпионата мира по спортивной аэробике, который должен был пройти в Баку в мае этого года, но был отложен из-за пандемии коронавируса.

Решением Исполкома FIG, созванного в режиме видеоконференции, соревнования перенесены на май 2021 года. 9-й чемпионат мира среди возрастных групп пройдет в Баку с 21 по 23 мая, а 16-й чемпионат мира среди взрослых состоится с 27 по 29 мая. Оба соревнования примет Национальная гимнастическая арена.

Напомним, что ранее стало известно, что чемпионат Европы по спортивной гимнастике среди мужчин пройдет в Баку с 9 по 13 декабря этого года, а женское первенство, от которого отказался Париж, состоится в столице Азербайджана с 17 по 20 декабря.

Определена и новая дата Кубка мира по художественной гимнастике. Он пройдет в Баку с 7 по 9 мая 2021 года.