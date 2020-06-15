Боевые столкновения началась вдоль линии фактического контроля, заменяющей границу между Китаем и Индией.

В индийской армии сообщили об обострении в районе долины Галван, где вечером в понедельник были убиты трое военных. С китайской стороны были ранены несколько человек.

«Среди погибших с индийской стороны — офицер и два солдата. Высокопоставленные военные обеих сторон в настоящее время встречаются на месте, чтобы разрядить обстановку», — гласит сообщение.

Индия и Китай еще в мае начали наращивать военное присутствие в районе высокогорного озера Пангонг Цо после того, как китайская сторона начала в спорном регионе строительные работы. После переговоров высшего военного руковолства стороны отвели войска.