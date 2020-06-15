Аэропорт столицы Ирака подвергся ракетному обстрелу

По зданию международного аэропорта Багдада были выпущены не менее трех ракет, однако цели они не достигли.

По данным агентства INA, очередной обстрел произошел около полуночи, снаряды упали в районе аэропорта на западе столицы Ирака.

Пусковая установка и неиспользованные снаряды были обнаружены в одном из соседних районов в западной части города, но ответственность за обстрел пока никто не признал.

Об ущербе аэропорту и другим постройкам не сообщается, пострадавших не было.