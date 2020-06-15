Ученые вывели «формулу смерти» больных коронавирусом
В Китае ученые вывели «формулу смерти» больных коронавирусом. Медики из Поднебесной создали систему расчета, которая показывает, состояние каких пациентов станет критическим в течение двух недель.
Как пишут российские Известия, индекс указывает на пациентов с риском летального исхода. В исследование были включены истории болезни 172 человек. 50% пациентов погибли в течение 28 дней после госпитализации. Оказалось, что у выживших много лимфоцитов и мало интерлейкина-6, который усугубляет воспалительные процессы в организме.
Новый метод позволяет врачам принять экстренные меры до момента ухудшения состояния пациента.