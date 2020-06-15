Ясамал лидирует по числу заболевших коронавирусом

Большинство случаев заражения коронавирусом в Баку приходится на Ясамальский район. Подобную статистику приводит сайт koronavirusinfo.az.

На сегодняшний день на Ясамальский район приходятся 12,7% инфицированных. В Хатаинском районе процент инфицированных тоже увеличился и составил 12,2.

В целом 12,1% случаев заражения приходится на Бинагадинский, 12% - на Сабунчинский, 10,7% - на Насиминский, 9,6% - на Сураханский, 8,8% - на Наримановский, 7,3% - на Низаминский, 6,6% - на Гарадагский, 4,4% - на Хазарский, 3,2 % - на Сабаильский район.

Наименьший процент случаев заражения в Пираллахинском районе - 0,3%.