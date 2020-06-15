В Грузии ни одного нового случая COVID-19

В Грузии впервые с начала пандемии коронавируса за сутки не выявлено ни одного случая заболевания.

По данным сайта StopCov, общее число инфицированных со вчерашнего дня не изменилось - лабораторно подтвержденных случаев коронавируса 879. За сутки от коронавируса вылечились 20 пациентов. Их общее число составляет 724 человека. В клиниках от коронавируса на излечении 141 пациент. От COVID-19 в Грузии скончались 14 человек. На карантине находятся 2 710 граждан.