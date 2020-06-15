В Москве втрое рухнули продажи квартир

В мае 2020-го в Москве зарегистрировали 3,9 тысячи переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья. Таким образом, показатель числа сделок с вторичной недвижимостью снизился на 25 процентов за месяц, а в годовом исчислении рухнул втрое. Об этом говорится в сообщении на сайте столичного управления Росреестра.

По данным ведомства, в апреле в городе было заключено 5,2 тысячи сделок с «вторичкой», в мае 2019-го — 11 тысяч сделок. Всего с начала текущего года в Москве продано 43,2 тысячи единиц ненового жилья — на 29 процентов меньше, чем в аналогичном периоде 2019-го (тогда была оформлена 61 тысяча переходов прав).

«С учетом сложившейся ситуации права на квартиры регистрировались по договорам, которые были заключены месяц, а то и два назад, еще до начала карантинных мер, — отмечают в Росреестре. — Жители столицы стремились улучшить жилищные условия, покупая при этом новые, более просторные квартиры.

А также частично реализовывался отложенный спрос за счет недорогих и доступных вариантов. В отличие от первичной недвижимости, на покупку "вторички" льготная программа кредитования не распространяется, а по текущим ставкам банков покупатели не торопятся брать кредит. Продавцы, в свою очередь, не спешат снижать цены на квартиры, занимая либо выжидательную позицию, либо вообще снимают свой лот с продажи».