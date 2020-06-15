Главный инфекционист России о заражении коронавирусом через поверхности

«Надо приложить очень много условий, чтобы вирус мог передаться с поверхности непосредственно человеку», — сказала она, не уточнив детали.

Ранее телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева, сославшись на выводы ученых, говорила, что заразиться вирусом от поверхностей невозможно. По ее словам, во время эпидемии не было обнаружено ни одного подобного случая. При этом главный врач инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге Денис Гусев утверждал, что подцепить вирус можно, если сначала прикоснуться к зараженному предмету, а потом к слизистым, например потереть глаза. Такой контактный путь заражения он назвал более актуальным, чем воздушно-капельный.

Продолжительность жизни коронавируса на разных поверхностях различается. На более твердых и гладких предметах, медицинских масках он может оставаться активным до семи дней, на мягких вроде бумаги и одежды — до 24 часов.