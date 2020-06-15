Спецслужбы Армении задержали миллиардера Царукяна

Сегодня в парламенте Армении обсуждается вопрос лишения лидера партии Гагика Царукяна депутатской неприкосновенности. Соответствующее ходатайство было подано генпрокуратурой, которая собирается привлечь Царукяна в качестве обвиняемого по уголовному делу об избирательных взятках гражданам накануне парламентских выборов 2 апреля 2017 года.

"Забрали Царукяна со двора Национального собрания, при том, что его депутатская неприкосновенность еще в силе и он сам с трибуны парламента объявил о том, что направляется в СНБ. При том, что без согласия Национального собрания личная свобода (депутата) не могла быть ограничена", - приводит издание слова Исаян.

Утром 14 июня сотрудники СНБ провели обыски в особняке Гагика Царукяна в общине Ариндж (Котайкская область), затем его вызвали на допрос, который продолжался более девяти часов на фоне массовой акции протеста перед зданием СНБ.