В Сирии подорвался российский бронетранспортер
Министерство обороны России сообщило, что в Сирии подорвался российский бронетранспортер, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Игоря Конашенкова.
В результате подрыва российские военные не пострадали. На машине наблюдаются незначительные повреждения.
«Между населенными пунктами Эриха и Урум-эль-Джауза боевиками была предпринята попытка проведения террористического акта», — добавил Конашенков.
Как уточнили в ведомстве, инцидент с транспортером произошел во время совместного с Турцией патрулирования территории.