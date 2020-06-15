В Сирии подорвался российский бронетранспортер

Министерство обороны России сообщило, что в Сирии подорвался российский бронетранспортер, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Игоря Конашенкова.

В результате подрыва российские военные не пострадали. На машине наблюдаются незначительные повреждения.

«Между населенными пунктами Эриха и Урум-эль-Джауза боевиками была предпринята попытка проведения террористического акта», — добавил Конашенков.

Как уточнили в ведомстве, инцидент с транспортером произошел во время совместного с Турцией патрулирования территории.

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