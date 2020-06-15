Синоптики рассказали о погоде на завтра

Ночью температура воздуха на Апшероне составит 19-23, днем 29-33 градуса тепла, в Баку ночью 20-22, днем 30-32 градуса тепла.

Завтра, 17 июня, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается солнечная погода. Прогнозируется умеренный северо-западный ветер, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Атмосферное давление ниже нормы - 756 мм ртутного столба, ночью относительная влажность 65-75%, днем 40-50%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако ближе к вечеру в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, дожди, град. Утром в горах туман, местами возможен временами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 20-25, днем 34-39 тепла, в горах ночью ожидается 12-17 градусов тепла, днем 20-25 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 17 июня на Апшероне будет преобладать умеренный северный ветер, что благоприятно для метеочувствительных людей.