Евросоюз призвал расследовать военные преступления армии Хафтара

Евросоюз призвал начать расследование преступлений армии Хафтара после обнаружения массовых захоронений в ливийском городе Тархуна, находившемся до 5 июня под контролем так называемой Ливийской национальной армии Халифы Хафтара. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на представителя альянса по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля.

По словам представителя Брюсселя, обнаружение восьми массовых захоронений в районе города Тархуна вызывают серьезную озабоченность. Но отметил, что необходимо провести расследование для проверки найденных останков, а затем привлечь к суду виновных.

Боррель также призвал воюющие в Ливии стороны прекратить боевые действия и вернуться к процессу урегулирования под эгидой ООН, пишет Лента.ру.

5 июня сообщалось, что силы Правительства национального согласия Ливии, признанного международным сообществом, захватили Тархуну — последний оплот ЛНА возле Триполи. После этого сторонники ПНС обнаружили массовые захоронения.