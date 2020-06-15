Сколько коронавирус может жить на замороженных продуктах

Новый коронавирус может жить на замороженных продуктах до двух-трех месяцев, считает ведущий эпидемиолог центра по профилактике и контролю заболеваний в Пекине У Цзунью.

«Все эти образцы с вирусами, которые мы получили, были взяты там, где была низкая температура, чем ниже температура, тем дольше вирус может жить. Например, если говорится о замороженных продуктах, то вирус может сохраняться на таких поверхностях 2-3 месяца», – сказал эпидемиолог в интервью Центральному телевидению Китая, передает РИА Новости.

По его словам, пока точно не установлено, что вирус попал в Пекин с зараженными продуктами, на данный момент это лишь подозрение. У Цзунью пояснил, что вирус в город мог завести и инфицированный человек.

Напомним, до 11 июня в Пекине на протяжении 56 дней не регистрировали ни одного локального случая заражения коронавирусной инфекцией. Однако уже 13 июня на одном из крупнейших в Пекине оптовых рынков выявили четыре подтвержденных случая заражения COVID-19 и 45 бессимптомных носителей.