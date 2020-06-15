Фархад Мамедов, собкор, Гедабек 15:32

Пандемия коронавируса не обошла стороной и Гедабекский район Азербайджана. Инфицированные, хоть и не в большом числе, выявлены и в этом отдаленном горном сельском регионе. Для местных жителей коронавирус, естественно, стал основной темой разговоров и споров, и так же, как и повсюду, они разделились на тех, кто верит в угрозу этого заболевания, и тех, кто не желает признавать его опасности...

В одном из сел района коронавирус был выявлен у 20 жителей. Однако практически у всех болезнь протекала бессимптомно, и после завершения карантина все они вернулись в свои дома. В принципе, жизнь в районе идет своим обычным чередом - люди заняты повседневными делами в своих садах и подворьях. Пандемию в полной мере на себе ощутили разве что туристические объекты и предприятия общепита. Пансионаты и оздоровительные центры простаивают В некогда популярных центрах отдыха на территории сел Славянка и Мискинли сегодня практически никого нет. Раньше сюда начиная с мая массово съезжались отдыхающие из Баку, но после введения ограничений на перемещение между регионами даже на клиентов из соседних районов не приходится особо надеяться. Почти пусты и объекты общепита, куда, опасаясь заразиться коронавирусом, почти не заглядывают ни приезжие, ни местные жители. В центре отдыха «Мех» в Славянке несколько официантов обслуживают немногочисленных гостей, другие же сидят, уткнувшись в мобильные телефоны. «Работал в Исмаиллы, в одном из крупнейших центров отдыха на Кавказе, теперь он закрыт. Весь персонал распустили. Вместе с несколькими коллегами мы приехали сюда. Можно сказать, работаем, но несмотря на сезон отдыхающих совсем мало», - вздыхает один из официантов. В Гедабеке надеются, что гости всё же будут… Туризм постепенно становился одной из перспективных сфер экономического развития Гедабекского района. Из года в год туристов прибавлялось. На уже традиционном Национальном фестивале кочевой культуры были тысячи приезжих. Из-за пандемии очередной полюбившийся фестиваль пока под вопросом. Но местные власти и работники туристической сферы предусмотрительно не сворачивают подготовительные работы к нынешнему и будущим сезонам наплыва гостей, стараются лучше раскрыть богатый природный, исторический и культурный потенциал Гедабека.

Строительство дороги к средневековой крепости Гыз галасы, расположенной вблизи села Союдлу, на пересечении рек Шамкирчай и Миссу, не останавливается ни на день. Новая дорога позволит организовать туристические маршруты к крепости и другому историческому памятнику - Махраса, который датируется VI веком. «Как и во всем мире, пандемия коронавируса нанесла основательный ущерб туристическому сектору Гедабека. А ведь столько средств и сил в него уже вложено. В нашем горном регионе замечательная природа, удивительные по красоте ландшафты, много исторических памятников. Очень надеемся, что наш труд не пропадет и мы еще встретим здесь много гостей. Безусловно, пандемия негативно повлияла на наши планы, но мы не могли сидеть сложа руки и ждать, когда она закончится. Вот видите, прокладываем 16-километровую дорогу в сторону крепости Гыз галасы, которая непременно привлечет любителей старины. Исполнительная власть строит дорогу за счет собственных возможностей, не прибегая к помощи государства», - подчеркнул в беседе с корреспондентом haqqin.az глава ИВ Гедабекского района Ибрагим Мустафаев. Надо сказать, что раньше до Гыз галасы можно было добраться или только пешком, или верхом на лошади. Новая дорога позволит и автомобилистам преодолеть этот горный путь. «Маршрут подобрали таким образом, чтобы не трогать деревья, не наносить вред окружающей среде. Постараемся покрыть самые трудные участки дороги гравием. К сожалению, речь об асфальтовой дороге пока не идет, это за пределами возможностей исполнительной власти. Но мы выступим с инициативой, чтобы эта работа была включена в будущие государственные инвестиционные программы», - добавил глава района.

По ту сторону гор Гейча и Зангезур Новая дорога тянется по невероятно живописной местности, но водить машину здесь по плечу не каждому водителю - сплошные крутые подъемы в гору и резкие повороты. Но чем выше поднимаешься, тем прекраснее панорама. Отсюда открывается вид на величественный Муровдаг, изумрудные яйлаги Дашкесана, горные вершины Гасан-баба и Гасан-нене, за которыми древняя азербайджанская земля - Гейча и Зангезур. Руководитель дорожных работ, первый замглавы ИВ Гедабека Натик Нагиев с гордостью сообщил, что к концу месяца новый, удобный путь к вершинам гор будет готов. «Безусловно, мы ждем, что прокладка дороги в значительной степени повысит привлекательность наших туристических маршрутов. Здесь можно будет организовать промежуточные базы для отдыха, поставить палатки. Остановившись на ночлег, туристы поутру обязательно захотят побродить по здешним тропам, посмотреть ближе развалины древних сооружений», - с оптимизмом строит планы Натик Нагиев. Закир Султанов и не вспоминал про памятники Гедабека… Интереснейших памятников истории и культуры в районе действительно множество. Однако бездействие Министерства культуры и Государственного агентства по защите культурного наследия (бывший руководитель Закир Султанов недавно арестован по обвинению в коррупции – ред.) пагубно сказалось на их состоянии. Работы по сохранению и воссозданию культурно-исторического наследия до последнего времени носили здесь лишь формальный характер. Увы, некоторые памятники почти исчезли с лица земли. Крепость Гыз галасы пока держится, но нуждается в самой серьезной реставрации. В условиях бездорожья это было бы сложным делом, но теперь реставраторам карты в руки. Натик Нагиев замечает, что дорога проходит и вблизи древнего памятника Махраса, однако не приближается к нему. Несмотря на это, в будущем соответствующие структуры должны будут направить сюда своих специалистов, чтобы выяснить возможность хотя бы пока его консервации.