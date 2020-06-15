Помощник президента Азербайджана о ситуации на границе с Россией

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев ответил на вопросы агентства АзерТАдж по поводу событий в Дагестане.

«Мы выражаем сожаление по поводу инцидента в Магеррамкентском районе Дагестана на посту Куллар на азербайджано-российской границе. В целом из-за глобальной пандемии COVID-19 с середины марта 2020 года было обеспечено возвращение из-за рубежа более 20 тысяч граждан Азербайджанской Республики через сухопутные границы и специальными чартерными рейсами.

Начиная с конца марта – начала апреля 2020 года 2976 граждан Азербайджанской Республики вернулись в нашу страну из России через пограничный пункт «Самур» между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией и через международные аэропорты.

В соответствии с требованиями особого карантинного режима Азербайджанской Республики был создан портал «Возвращаюсь домой» для того, чтобы обеспечить возвращение граждан с территории Российской Федерации в нашу страну на основе регистрации и в рамках специального временного графика.

При координации соответствующих структур Азербайджана и России в рамках еженедельного графика обеспечивается возвращение азербайджанских граждан. В рамках этого графика через таможенно-пропускной пункт «Самур» 19 мая перешли 120 человек, 26 мая – 131 человек, 2 июня – 122 человека, 9 июня – 130 человек. В соответствии с утвержденным графиком сегодня будет обеспечен переход границы для свыше 150 граждан Азербайджана.

В то же время планируется возвращение граждан, зарегистрированных на портале «Возвращаюсь домой» посредством чартерного рейса Баку-Москва-Баку.

При возвращении граждан преимущество в первую очередь отдается пожилым и больным людям, женщинам и детям, а также семьям. Также учитываются возможности карантинных пунктов по приему новых людей.

Граждане Азербайджана, собравшиеся у контрольно-пропускного пункта «Самур», должны соблюдать установленные правила, не нарушать принципов очередности и не мешать деятельности соответствующих государственных структур. Призываем граждан проявить понимание», - сказал Хикмет Гаджиев.