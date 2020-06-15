Лавров призвал стороны конфликта в Ливии начать переговоры

Россия в контакте с Турцией пытается убедить стороны конфликта в Ливии сесть за стол переговоров. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Лавров отметил, что на ранних стадиях конфликта в Ливии внешние игроки пытались продвигать интересы только одной стороны в ущерб позициям другой, что приводило к провалу всех договоренностей, сообщает ТАСС.

"Надеюсь, этот опыт будет учтен участниками Берлинской конференции по ливийскому урегулированию, которая все-таки сформулировала подходы, одобряемые всеми внешними игроками, - сказал российский министр. - Осталось дело за малым - убедить ливийские стороны, что они должны сесть за стол и начать договариваться. Мы ровно этим сейчас и занимаемся, в том числе в контакте с нашими турецкими коллегами, как об этом недавно было объявлено".