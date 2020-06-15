Миллиардера Царукяна лишили депутатской неприкосновенности
Лидер партии "Процветающая Армения" и одноименной фракции Гагик Царукян лишен депутатской неприкосновенности, и генпрокуратура получила возможность выдвинуть ему обвинения, сообщает Новости-Армения.
Оппозиционные фракции "Процветающая Армения” и “Просвещенная Армения” еще до начала голосования заявили, что не будут принимать в нем участие. В голосовании приняли участие лишь депутаты правящей фракции "Мой шаг". За проголосовали 87, против - 0.
Ранее во вторник сотрудники Службы национальной безопасности Армении подвергли приводу Царукяна. В СНБ Армении возбуждены несколько уголовных дел, в которых фигурируют Царукян и его сторонники, в том числе член фракции ППА Наира Зограбян.