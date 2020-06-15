Сотни водителей наказали за нарушение карантина

В Азербайджане к административной ответственности по статье 211.1 Кодекса об административных правонарушениях привлечены 635 человек, нарушивших правила ужесточенного карантинного режима, передвигаясь на транспортных средствах с 00:00 14 июня по 06:00 16 июня, говорится в сообщении Главного управления Государственной дорожной полиции МВД.

Отметим, что с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции с 00:00 14 июня по 06:00 16 июня на территории Баку, Сумгаита, Гянджи, Лянкярана, а также Апшеронского, Евлахского, Исмаиллинского, Кюрдамирского и Сальянского районов был ужесточен карантинный режим.