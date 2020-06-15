Мехрибан Алиева: Надеюсь и верю, что Бахрам поправится...

На официальной странице первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Instagram размещена публикация, посвященная Бахраму Багирзаде.

«Знаю, что очень много наших сограждан в эти дни молятся за здоровье Бахрама. Прошу Всевышнего послать сил и помочь ему справиться с болезнью.

Врачи делают все возможное для его спасения. Надеюсь и верю, что Бахрам поправится и мы продолжим вместе работать над всеми нашими проектами и идеями.

Бог в помощь каждому, кто борется с болезнью. Сил и терпения близким и родным. Низкий поклон нашим врачам и всем медицинским работникам.

Прошу каждого, осознайте серьезность и опасность этой болезни. Берегите себя, своих родных, близких. Ниспошлет Великий Аллах всем здоровья», - говорится в публикации первого вице-президента Мехрибан Алиевой.