НАТО готовится ко второй волне коронавируса

Министры обороны НАТО обсудят на видеоконференции 17-18 июня планы по подготовке к возможной второй волне пандемии коронавируса. Об этом заявил во вторник генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на онлайн-брифинге в преддверии дискуссии глав военных ведомств, передает ТАСС.

"Мы намерены обсудить подготовку к возможной второй волне пандемии коронавируса. Министры обсудят подготовку планов предоставления военными помощи гражданским структурам в кратчайшие сроки. Необходимо также создать запасы медицинских средств и оборудования, а также специальный трастовый фонд, который позволит финансировать все эти усилия", - заявил Столтенберг. По его словам, военные НАТО также подготовят возможности для развертывания военных мобильных госпиталей.

После начала пандемии альянс сделал первый конкретный шаг по оказанию практической помощи своим странам - членам 26 марта. Тогда военно-транспортный самолет С-130 доставил в Румынию партию масок и защитного оборудования. Впоследствии самолеты альянса начали на постоянной основе доставлять медицинские средства, предоставленные странам НАТО в качестве гуманитарной помощи Китаем или закупленные в Китае и других азиатских странах.