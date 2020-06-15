Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Госкомтаможни, был остановлен и подвергнут проверке автомобиль марки Scania с госномерами AT1682CI/AT0023XT, который перевозил дыни, помидоры и баклажаны из иранской Астары в город Киев.

Сотрудники Госкомтаможни провели операцию, в ходе которой изъяли крупную партию героина, который перевозили из Ирана в Украину.

В ходе беседы водитель сообщил, что он не перевозит ничего запрещенного. Однако служебная собака отреагировала на прицеп грузовика.

При повторной проверке в грузе из баклажанов было обнаружено 200 свертков с прессованным героином.

Общий вес изъятого наркотика составил 108 кг. По факту ведется расследование.