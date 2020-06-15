Во Франции потребовали выслать всех уличенных в погромах чеченцев

Иностранцы, участвовавшие в погромах и столкновениях в городе Дижон, должны быть высланы из Франции. Соответствующая рекомендация поступила в МВД из администрации французского президента.

"Часть участвовавших в беспорядках чеченцев идентифицирована, большинство из них имеют статус беженца и известны полиции, - приводит слова источника в администрации телеканал BFM. - Елисейский дворец потребовал от МВД рассмотреть возможность депортации всех иностранцев, связанных с произошедшим".

По мнению прокурора Дижона Эрика Матэ, конфликт вызван противоречиями между чеченцами и выходцами из стран Магриба и может быть связан со сбытом наркотиков.