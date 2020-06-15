Новая акция от HUAWEI: закажите новый P40 lite и получите Huawei Band 4 в подарок
Компания HUAWEI представила квадрокамерныйсмартфон HUAWEI P40 lite. Новый смартфон оснащен основным объективом 48мп, ультраширокоугольным объективом 8мп с углом обзора 120 градусов, безрамочным экраном с вырезом для фронтальной камеры, ярким дизайном, высокопроизводительным и мощным аккумулятором для продолжительной работы.
На смартфон P40 lite предустановлен собственный мобильный сервис HUAWEI (HMS), который включает в себя HUAWEI AppGallery – фирменный магазин приложений.
Квадрокамера с искусственным интеллектом
Квадрокамера 48мп поддерживает современную технологию мультикадровой композиции, которая позволяет делать снимки с высокой цветопередачей благодаря совмещению нескольких серийных кадров. Ультраширокоугольный объектив 8мп с углом обзора 120 градусов подходит для съемки пейзажей и архитектуры, а также для групповых фото. Макролинза может фокусироваться на объектах на расстоянии 4 см.
Квадрокамера HUAWEI P40 lite поддерживает режим ночной съемки Super Night Mode, позволяющий снимать ночью, не используя штатив. Для съемки видео в HUAWEI P40 lite установлен видеоредактор с искусственным интеллектом, который можно использовать для добавления фоновой музыки и обрезки видео, упрощая процесс создания контента для социальных сетей.
Кроме того, четвертое поколение процессоров ISP вместе с программным обеспечением поддерживает ряд улучшений, таких как уменьшение шумов и коррекция длительной выдержки.
Яркий дизайн и селфи ночью
HUAWEI P40 lite обладает безрамочным экраном с вырезом для фронтальной камеры. 6.4-дюймовый экран поддерживает разрешение Full HD+ с расширенной цветовой гаммой и занимает 90.6% поверхности устройства.
Фронтальная камера HUAWEI P40 lite дополнена режимом ночной съемки селфи Super Night Selfie 2.0 для кадров в различных условиях освещения. Используя алгоритмы искусственного интеллекта, камера оптимизирует объект и фон, помогая делать яркие детализированные селфи.
Задняя панель HUAWEI P40 lite дополнена металлическим бликами на защитном слое. Благодаря закругленным краям смартфон удобно лежит в руке. В модели используется боковая кнопка включения со встроенным сканером отпечатков пальцев, которая позволяет быстро разблокировать смартфон.
Высокая производительность
Процесс производства чипов для смартфонов напрямую влияет на их производительность и энергопотребление. Процессор Kirin 810 представлен компанией на базе 7-нм процессора. В сравнении с 8-нм чипами, плотность транзисторов Kirin 810 на 50% больше, а энергопотребление на 20% меньше, что обеспечивает высокую производительность и энергоэффективность.
Восьмиядерный центральный процессор и графический процессор Mali-G52 MP6 совместно с системным интеллектуальным планированием имеют мощные вычислительные возможности и обрабатывают графическую детализацию. Этому также способствует технология GPU Turbo, которая сокращает время ожидания. 8ГБ оперативной памяти обеспечивают бесперебойную работу смартфона при запуске приложений, редактировании видеороликов или воспроизведении ресурсоемких игр.
Смартфон оснащен мощным аккумулятором 4200 мА·ч с быстрой зарядкой HUAWEI SuperCharge 40 Вт, благодаря которой он может заряжаться до 70% всего за 30 минут.
Обновленный интерфейс
На HUAWEI P40 lite предустановлена система EMUI10, обладающая всеми необходимыми функциями. Благодаря новому расположению некоторых элементов системы повышается комфорт при чтении. Темный режим был модернизирован и адаптирован для комфортного пользовательского опыта.
Доступность и подарки
В Азербайджане новый смартфон HUAWEI P40 lite будет доступен в трех цветах - полночный черный, океанический зеленый и розовая сакура, а более бюджетная версия той же серии - HUAWEI P40 lite Е – будет представлена в двух цветах - полночный черный и сияющий голубой.
Телефоны будут доступны для предказа в магазинах официальных партнеров HUAWEI – Baku Electronics, Kontakt Home, Optimal Electronics, Soliton.
Предзаказ будет доступен с 12 июня по 19 июня, а в качестве специального подарка все, заказавшие модель HUAWEI P40 lite и HUAWEI P40 lite Е в это время, получат HUAWEI Band 4.