Новая акция от HUAWEI: закажите новый P40 lite и получите Huawei Band 4 в подарок

На смартфон P40 lite предустановлен собственный мобильный сервис HUAWEI (HMS), который включает в себя HUAWEI AppGallery – фирменный магазин приложений.

Компания HUAWEI представила квадрокамерныйсмартфон HUAWEI P40 lite. Новый смартфон оснащен основным объективом 48мп, ультраширокоугольным объективом 8мп с углом обзора 120 градусов, безрамочным экраном с вырезом для фронтальной камеры, ярким дизайном, высокопроизводительным и мощным аккумулятором для продолжительной работы.

Квадрокамера с искусственным интеллектом

Квадрокамера 48мп поддерживает современную технологию мультикадровой композиции, которая позволяет делать снимки с высокой цветопередачей благодаря совмещению нескольких серийных кадров. Ультраширокоугольный объектив 8мп с углом обзора 120 градусов подходит для съемки пейзажей и архитектуры, а также для групповых фото. Макролинза может фокусироваться на объектах на расстоянии 4 см.

Квадрокамера HUAWEI P40 lite поддерживает режим ночной съемки Super Night Mode, позволяющий снимать ночью, не используя штатив. Для съемки видео в HUAWEI P40 lite установлен видеоредактор с искусственным интеллектом, который можно использовать для добавления фоновой музыки и обрезки видео, упрощая процесс создания контента для социальных сетей.

Кроме того, четвертое поколение процессоров ISP вместе с программным обеспечением поддерживает ряд улучшений, таких как уменьшение шумов и коррекция длительной выдержки.

Яркий дизайн и селфи ночью

HUAWEI P40 lite обладает безрамочным экраном с вырезом для фронтальной камеры. 6.4-дюймовый экран поддерживает разрешение Full HD+ с расширенной цветовой гаммой и занимает 90.6% поверхности устройства.

Фронтальная камера HUAWEI P40 lite дополнена режимом ночной съемки селфи Super Night Selfie 2.0 для кадров в различных условиях освещения. Используя алгоритмы искусственного интеллекта, камера оптимизирует объект и фон, помогая делать яркие детализированные селфи.

Задняя панель HUAWEI P40 lite дополнена металлическим бликами на защитном слое. Благодаря закругленным краям смартфон удобно лежит в руке. В модели используется боковая кнопка включения со встроенным сканером отпечатков пальцев, которая позволяет быстро разблокировать смартфон.