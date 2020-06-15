Пашинян добился своего: парламент разрешил арестовать миллиардера Царукяна обновлено 18:12
Парламент Армении удовлетворил ходатайство генпрокурора Артура Давтяна об аресте депутата парламента, руководителя крупнейшей армянской оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна.
В тайном голосовании приняли участие лишь 87 депутатов правящей фракции "Мой шаг", оппозиционные фракции "Процветающая Армения" и "Светлая Армения" в голосовании не участвовали, сообщает Интерфакс.
"Гагик Царукян имеет большое влияние на лиц, предположительно вовлеченных в преступление, учитывая его большие финансовые возможности, он может препятствовать работе следственных органов. Ходатайствую об аресте Гагика Царукяна", - заявил в парламенте генпрокурор.
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Генпрокурор Армении Артур Давтян заявил в Национальном собрании, что ходатайствует об аресте депутата, лидера оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна. Депутаты должны провести тайное голосование по этому ходатайству.
Следствие считает, что, оставшись на свободе, политик сможет помешать следствию, поскольку "имеет большое влияние на лиц, предположительно вовлеченных в преступление" и имеет большие финансовые возможности, отметил Давтян.
Ранее 16 июня депутаты лишили Царукяна депутатской неприкосновенности ради уголовного преследования по обвинению в подкупе избирателей на парламентских выборах 2017 года. В Ереване вопреки запрету массовых мероприятий митингуют его сторонники.
В начале июня Царукян призвал Пашиняна уйти в отставку.