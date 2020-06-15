Парламент Армении удовлетворил ходатайство генпрокурора Артура Давтяна об аресте депутата парламента, руководителя крупнейшей армянской оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна.

В тайном голосовании приняли участие лишь 87 депутатов правящей фракции "Мой шаг", оппозиционные фракции "Процветающая Армения" и "Светлая Армения" в голосовании не участвовали, сообщает Интерфакс.

"Гагик Царукян имеет большое влияние на лиц, предположительно вовлеченных в преступление, учитывая его большие финансовые возможности, он может препятствовать работе следственных органов. Ходатайствую об аресте Гагика Царукяна", - заявил в парламенте генпрокурор.