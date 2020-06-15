В Джалилабаде бушует коронавирус

В пяти селах Джалилабадского района наблюдается рост заболевших коронавирусом. Как сообщает агентство Report, речь идет о селах Хазиабад, Беджреван, Агдаш, Команлы и Шихлар.

Больше всего зараженных – 26 человек зафиксировано в селе Агдаш. В селе побывали врачи из Центральной районой больницы Джалилабада и взяли тесты у местных жителей.

Напомним, что ранее Центральная районная больница Джалилабада была переквалифицирована в больницу особого режима, где лечатся больные коронавирусом.