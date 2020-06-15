Минобороны Китая считает, что индийские военные незаконно пересекли линию фактического контроля и готовили «провокационную атаку», говорится в заявлении официального представителя Западной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Чжан Шуйли.

«Войска Индии нарушили свои обязательства, вновь нелегально пересекли линию фактического контроля и планировали осуществить провокационную атаку. Это привело к ожесточенной рукопашной схватке, что окончилось человеческими жертвами», – передает его слова ТАСС.

В МИД Китая заявили, что китайская сторона выразила решительный протест Индии и призвала её строго ограничивать свои передовые войска и не предпринимать какие-либо односторонние действия, которые могут осложнить пограничную ситуацию, пишет Global Times.

Ранее стало известно, что трое военнослужащих армии Индии погибли в столкновении с китайскими военными в районе Галван в восточном Ладакхе. Китай выразил протест в связи с инцидентом, сделав Индии представление. Пекин обвинил Индию в том, что военные этой страны нарушили договоренности и напали на китайских солдат.