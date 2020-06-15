В Берлине новая вспышка коронавируса: сотни человек в карантине

Жители 369 домохозяйств в берлинском районе Нойкёльн помещены в карантин из-за вспышки COVID-19. Об этом сообщает портал "Шпигель-онлайн" со ссылкой на представителя департамента здравоохранения столицы Фалько Лике.

Решение о карантине было принято городскими властями после того, как коронавирус был выявлен у 57 жителей одного квартала. В целях предосторожности под медицинское наблюдение решено взять всех, кто проживал с ними под одной крышей, пишет ТАСС.

Власти полагают, что в каждой квартире проживало до 10 человек, но точными данными пока не располагают. Проведено 256 тестирований на коронавирус, результат будет известен в ближайшие дни.

В ФРГ коронавирусом заразились 186,8 тыс. человек, выздоровели 173,1 тыс. Умерли от последствий 8,8 тыс.